Hantavirus crociera evacuazioni via Capo Verde delle persone sintomatiche e Spagna accoglierà nave alle Canarie

Da webmagazine24.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave con persone sintomatiche a bordo è stata evacuata al largo di Capo Verde, mentre la Spagna ha annunciato che accoglierà la nave alle Isole Canarie. La decisione è stata presa in conformità con il diritto internazionale e in considerazione delle esigenze umanitarie. La nave MV Hondius si trova attualmente in prossimità delle coste africane, con alcune persone a bordo che presentano sintomi sospetti.

(Adnkronos) – "La Spagna accoglierà la nave MV Hondius nelle Isole Canarie nel rispetto del diritto internazionale e dello spirito umanitario". Recita così la nota ufficiale diffusa ieri sera dal ministero della Salute spagnolo, al termine di una giornata in cui si è discusso a lungo della destinazione della nave da crociera alle prese con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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