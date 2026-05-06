Hantavirus crociera evacuazioni via Capo Verde delle persone sintomatiche e Spagna accoglierà nave alle Canarie

Una nave con persone sintomatiche a bordo è stata evacuata al largo di Capo Verde, mentre la Spagna ha annunciato che accoglierà la nave alle Isole Canarie. La decisione è stata presa in conformità con il diritto internazionale e in considerazione delle esigenze umanitarie. La nave MV Hondius si trova attualmente in prossimità delle coste africane, con alcune persone a bordo che presentano sintomi sospetti.

(Adnkronos) – "La Spagna accoglierà la nave MV Hondius nelle Isole Canarie nel rispetto del diritto internazionale e dello spirito umanitario". Recita così la nota ufficiale diffusa ieri sera dal ministero della Salute spagnolo, al termine di una giornata in cui si è discusso a lungo della destinazione della nave da crociera alle prese con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Epidemia di hantavirus su nave da crociera a Capo Verde: 3 morti e 4 malati, possibile sbarco alle CanarieLe isole di Las Palmas e Tenerife potrebbero essere la destinazione per lo sbarco della nave Mv Hondius dove 3 persone sono decedute per hantavirus.

Hantavirus, Capo Verde: "Non potete attraccare", la nave da crociera un caso internazionaleL’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha segnalato un grave episodio a bordo della nave da crociera MV Hondius, in navigazione nell’Oceano...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: 5 casi sospetti e due confermati di hantavirus, i passeggeri sono isolati nelle cabine: la nave da crociera Mv Hondius ferma al largo di Capo Verde, Oms valuta l'evacuazione; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Le tre persone morte per una sospetta infezione da hantavirus su una nave da crociera; Tre morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde, Oms conferma due casi di hantavirus.

Hantavirus crociera, evacuazioni via Capo Verde delle persone sintomatiche e Spagna accoglierà nave alle CanarieMinistero iberico: 'Accettata anche richiesta Paesi Bassi di ricevere medico MV Hondius, che si trova in gravi condizioni, per lui trasporto a bordo di aereo ospedale' ... adnkronos.com

Capo Verde, evacuati da crociera passeggeri malatiEmergenza sanitaria nel porto di Praia, a Capo Verde, dove alcuni passeggeri di una nave da crociera sono stati evacuati dopo casi di hantavirus. Le autorità stanno gestendo i trasferimenti medici e ... tg24.sky.it

Capo Verde 5* All Inclusive DA SOLI 742 EURO! Voli diretti a/r low cost easyJet per Sal + 7 notti Tutto Incluso in Melia Resort 5* Tante date disponibili fino ad ottobre! - facebook.com facebook