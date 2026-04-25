Migranti verso le Canarie | la Spagna punta sulla Mauritania

La Spagna sta negoziando con la Mauritania nuovi accordi per regolare i flussi di migranti diretti alle Canarie. Le parti stanno definendo protocolli per gestire le persone che cercano di attraversare l'oceano Atlantico in barca. Le trattative riguardano soprattutto le modalità di controllo e di assistenza ai migranti lungo i percorsi tra i due paesi. La questione ha attirato l'attenzione delle autorità e dei media locali.

? Cosa sapere La Spagna negozia con la Mauritania nuovi protocolli per gestire i flussi verso le Canarie.. L'accordo mira a creare hub di rimpatrio esterni per ridurre gli sbarchi del 60%.. La Mauritania valuta l’adesione ai protocolli di gestione migratoria con la Spagna, aprendo un nuovo fronte per i centri di identificazione e rimpatrio fuori dai confini europei che coinvolgerebbe anche il Marocco. Il governo spagnolo, guidato da Sanchez, sta analizzando la possibilità di collaborare con Nouakchott per gestire i flussi in arrivo verso le Canarie, puntando a una strategia di contenimento che ricalca i modelli già discussi o attuati da altri partner continentali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Migranti verso le Canarie: la Spagna punta sulla Mauritania Notizie correlate Perché Trump punta ai rimpatri dei migranti illegali verso l’AfricaMentre la comunità internazionale segue con attenzione il conflitto in Medio Oriente, il governo degli Stati Uniti sarebbe anche impegnato in... “Fa pressioni sulla Spagna...”: a cosa punta la Cina sfruttando SanchezLa visita di Pedro Sanchez a Pechino è stata utile al primo ministro spagnolo per rafforzare i rapporti con la Cina ma, allo stesso tempo, è servita... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spagna, soccorsi 32 migranti al largo delle Canarie; Spagna: vescovi, al via la Scuola estiva della Cee. Migrazioni alle Canarie al centro del confronto in vista della visita di Papa Leone XIV; Migranti. Nel 2025 quasi 8.000 morti: il Mediterraneo si conferma la rotta più pericolosa (Irina Smirnova); Spagna, Leone XIV sceglie il molo di Arguineguín: un messaggio di umanità per i migranti. Spagna, soccorsi 32 migranti al largo delle CanarieI soccorsi spagnoli hanno assistito 32 migranti arrivati alle Canarie. Gli sbarchi avvengono mentre parte il programma di sanatoria promosso dal governo per regolarizzare i migranti e sostenere l’econ ... tg24.sky.it Migrazioni, cambiano le rotte ma non i rischi: il Mediterraneo è ancora un luogo di morteL’Organizzazione internazionale per le migrazioni: Le condizioni politiche dei luoghi di arrivo spingono le persone a cercare nuove vie di fuga. E i ... repubblica.it Dl sicurezza, verso il voto finale. L’opposizione canta: «Bella ciao», decreto correttivo sui migranti in gazzetta ufficiale insieme alla nuova legge – La diretta - facebook.com facebook Decreto anti-migranti: quando la legge diventa discriminazione Un governo incapace di attuare vere politiche sociali dà vita a un decreto che appare anticostituzionale e che rischia di legalizzare una forma di corruzione istituzionale. Un provvedimento che pre x.com