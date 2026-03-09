Viabilità Crespina Lorenzana | chiusa al traffico la Sp31 i prossimi 10 e 11 marzo

Da martedì 10 marzo, la strada Sp 31 Lorenzana Cucigliana nel Comune di Crespina Lorenzana sarà chiusa al traffico tra il km 16+700 e il km 17+000, in località Roncione. La chiusura durerà fino a mercoledì 11 marzo, per consentire il completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica nella zona. La circolazione sarà interdetta durante tutto il periodo indicato.

La chiusura alla viabilità sarà attiva: martedì 10 marzo dalle 7 alle 10 e poi dalle 13.30 fino alle 18 (con riapertura dalle 10 in senso unico alternato solo per consentire il passaggio della Corsa di Ciclismo Tirreno-Adriatico, ndr); mercoledì 11 marzo dalle 7 alle 18, in parallelo alle fasi di cantiere. In base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale, e condizioni meteo permettendo, gli interventi si svolgeranno nelle giornate del 10 e dell'11 marzo.