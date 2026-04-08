Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 di oggi, 8 aprile 2026, è stato diffuso il consueto aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha fornito informazioni sullo stato delle strade e sui servizi di trasporto pubblico, offrendo indicazioni utili per chi si sposta nella regione. L’aggiornamento si inserisce in un servizio quotidiano di monitoraggio delle condizioni di circolazione e mobilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Pontina dove un incidente provoca chiude tra via apriliana è Castagnetta perso la capitale e ci spostiamo a Roma sulla 91 Roma Fiumicino traffico intenso e code tra l'ANSA del Tevere e il viadotto della Magliana verso il centro code per traffico intenso Anche sul tratto Urbano della A24 partire dal raccordo anulare fino alla tangenziale est e sul Raccordo Anulare code a tratti in interna tra diramazione Roma nord e Tiburtina di più avanti corre tra Casilina e Appia in esterna code tra Casine Tiburtina e tra Casal... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla 91 Roma Fiumicino... Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 20 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento di consueto in ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook