Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09 | 10

Alle 9:10 di questa mattina, la viabilità a Roma e nel Lazio mostrava alcune criticità sul Raccordo Anulare, secondo le informazioni fornite da Astral Infomobilità, il servizio di aggiornamento sulla mobilità della regione. Il traffico sulla principale arteria di circolazione della capitale presentava dei rallentamenti, mentre altre strade della zona erano ancora percorribili senza particolari difficoltà. Dati aggiornati che aiutano gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra Roma Fiumicino via Aurelia mentre che esterna si rallenta tra casse ABS Nomentana e si viaggia incoronati tra la diramazione Roma sud e la Roma Fiumicino sul tratto Urbano della A24 roma-teramo lunghe code dal raccordo verso centro Mentre sulla Roma Fiumicino abbiamo code a tratti dal raccordo delle Cappellaccio verso l'Eur direzione Roma abbiamo code sulla Cassia bis all'altezza di caffè da sulla Flaminia all'altezza di Colle delle Rose sulla Salaria 3 Monterotondo Santa Colomba sulla Colombo si...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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