Via Pian delle Mele | due rotture idriche in 24 ore via allagata

Nelle ultime 24 ore, via Pian delle Mele ha subito due rotture nelle tubature dell'acquedotto, provocando allagamenti lungo la strada. La prima perdita ha causato una fuoriuscita d'acqua che ha invaso i giardini privati, mentre la seconda rottura si è verificata nello stesso punto alcune ore più tardi. La zona interessata è rimasta chiusa al traffico mentre le squadre di intervento lavoravano per riparare le tubature danneggiate.

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? Domande chiave Come hanno fatto i giardini privati a essere invasi dall'acqua?. Perché la seconda rottura è avvenuta nello stesso punto dopo ore?. Chi deve rispondere della scarsa tenuta dei nuovi interventi idrici?. Quali rischi presenta il terreno instabile per la viabilità locale?.? In Breve Secondo guasto avvenuto martedì pomeriggio nello stesso punto di via Pian delle Mele.. Allagamento giardini privati e blocco traffico locale durante la mattinata di martedì 5 maggio.. Interventi tecnici Aca e polizia locale per gestire senso unico alternato e riparazioni.. Residenti contestano efficacia cantieri di ammodernamento dopo due rotture in 24 ore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Pian delle Mele: due rotture idriche in 24 ore, via allagata Notizie correlate "Fontana" d'acqua in via Pian delle Mele per una la doppia rottura di una tubatura in 24 ore: la segnalazione [VIDEO-FOTO]La rottura, la perdita, la sistemazione e, poche ore dopo, la seconda rotture e un nuovo intervento. Centro, Piazza delle Erbe è viva 24 ore su 24: i negozianti stilano un programma di eventiC’è un’area del centro storico in cui la desertificazione commerciale sembra non esistere, dove di giorno si animano negozi di alimentari,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Fontana d'acqua in via Pian delle Mele per una la doppia rottura di una tubatura in 24 ore: la segnalazione [VIDEO-FOTO]; Doppia rottura Aca in via Pian delle Mele: le foto. Fontana d'acqua in via Pian delle Mele per una la doppia rottura di una tubatura in 24 ore: la segnalazione [VIDEO-FOTO]La rottura, la perdita, la sistemazione e, poche ore dopo, la seconda rotture e un nuovo intervento. A raccontare quello che è successo martedì 5 maggio in via Pian delle Mele è un residente. ilpescara.it Viabilità, via del Circuito raddoppia e nuova rotatoria all'incrocio con via Pian delle Mele [FOTO-VIDEO]Via del Circuito a Pescara sostanzialmente raddoppia e verrà creata per questo motivo una rotatoria all'incrocio con via Pian delle Mele. A illustrare il progetto che potrebbe vedere la luce già nel ... ilpescara.it Domani riaprono i Temporary KIDS idee uniche scontatissime come il bellissimo abito #twinsetgirl indossato dalla meravigliosa Viola APERTI 10-13 e 15.30-19 Matassino-Reggello (Fi) via Pian di Rona 129 Nonantola (Mo) via Galvani 62 - facebook.com facebook