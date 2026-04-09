Pasquetta in Città Alta | multe alle auto in coda oltre i 30 minuti limite

Durante la giornata di Pasquetta, sono state elevate multe alle auto che si sono fermate in coda oltre i trenta minuti consentiti in Città Alta. L’amministrazione ha ribadito la validità delle regole e ha annunciato un potenziamento dei servizi di informazione sulla mobilità. Per quanto riguarda il secondo varco, sono state annunciate valutazioni sulla possibilità di adottare ulteriori iniziative per migliorare la gestione del traffico e la circolazione dei veicoli.

IL CASO. Berlanda: regola chiara, potenziamo l’infomobilità. E sul secondo varco: «Va valutato con altre iniziative». Angeloni: «Più agenti in strada per gestire la viabilità». Tutti multati gli automobilisti in coda che a Pasquetta non sono riusciti a raggiungere nel tempo massimo consentito (30 minuti) i parcheggi di Città Alta. Una giornata da tutto esaurito con i tre parcheggi pieni e incolonnamenti da viale Vittorio Emanuele fino alla Fara. «La regola è chiara. Una volta superato il varco della Ztl di viale Vittorio Emanuele, se non si parcheggia entro i 30 minuti limite si prende la multa – ricorda l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pasquetta in Città Alta: multe alle auto in coda oltre i 30 minuti limite Dalle multe alle nuove auto: oltre 100 mila euro per garantire interventi rapidi e sicuri dei vigili urbaniIl Comune rottama i vecchi mezzi "fuorilegge" e pericolosi per gli agenti, finanziando l'acquisto di cinque veicoli fiammanti con l’avanzo delle... Leggi anche: "Bologna Città 30", Tar Emilia Romagna annulla provvedimento zone a 30 km/h: "Limite illegittimo e ideologico, si rispetti Codice Strada" Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Temi più discussi: Pasqua e Pasquetta, musei aperti in città: mostre e itinerari per il tutto esaurito; Pasquetta da tutto esaurito in Città Alta: parcheggi completi e auto in attesa per sostare a ridosso della funicolare; Città Alta presa d’assalto dalle auto, il Comune pensa di aprire un secondo accesso da Porta San Lorenzo; Pasquetta, Città Alta presa d’assalto. Code anche per i rientri - Foto e video. Pasquetta in Città Alta: multe alle auto in coda oltre i 30 minuti limiteBerlanda: regola chiara, potenziamo l’infomobilità. E sul secondo varco: «Va valutato con altre iniziative». Angeloni: «Più agenti in strada per gestire la viabilità». ecodibergamo.it Pasquetta da tutto esaurito in Città Alta: parcheggi completi anche a ridosso della funicolareAuto in attesa di un posto nelle strutture di piazza della Libertà e piazzale della Repubblica C’è chi, vedendo l’allungarsi della fila lungo il viale alla stazione della funicolare, si mette subito l ... bergamo.corriere.it #Bergamo, punta sulla riqualificazione del verde da viale Papa Giovanni a Città Alta x.com Bergamo Città Alta La nostra BERGAMO #molamia #BergamoèUNESCO #VisitBergamo #justamazing #BergamocittàdiDonizetti #BergamoCittàdeiMille #rinascerorinascerai #bergamoiloveyou #BellezzaQuotidiana #unafotoperbergamo #ChiAmaBe - facebook.com facebook