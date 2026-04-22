Alberi pericolanti e rami in strada alla Crocetta residenti ostaggio di un parco senza padrone

Alla Crocetta, residenti segnalano alberi pericolanti e rami che sporgono in strada, mettendo a rischio chi attraversa l’area verde. La zona appare abbandonata e lasciata a sé stessa, con la vegetazione che cresce senza controlli. Questa situazione crea preoccupazioni per la sicurezza dei passanti e degli edifici vicini. Finora, non si sono registrati interventi ufficiali o iniziative di messa in sicurezza da parte delle autorità competenti.

Cosa fare quando, in un'area verde completamente abbandonata a sè stessa, la vegetazione cresce in modo incontrollato fino a minare l'incolumità delle persone che si trovano nei paraggi o l'integrità e degli edifici adiacenti? Banalmente si potrebbe rispondere che basterebbe contattare la.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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