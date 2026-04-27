Latina trionfa su Faenza | Bakovic guida i nerazzurri ai playoff

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Latina Basket ha ottenuto una vittoria contro Faenza con il punteggio di 70-62, chiudendo la regular season al terzo posto in classifica. Bakovic ha segnato 20 punti, contribuendo alla vittoria della squadra. Con questo risultato, i nerazzurri sono qualificati ai playoff e affronteranno Tav Treviglio nella prossima fase. La partita si è svolta tra le mura di Latina, con una buona prestazione collettiva.

? Cosa sapere La Latina Basket batte Faenza 70-62 e chiude la regular season al terzo posto.. Bakovic segna 20 punti e assicura ai nerazzurri i playoff contro Tav Treviglio.. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket chiude la stagione regolare al terzo posto in classifica battendo Faenza per 70-62, assicurandosi ufficialmente un posto nei playoff dopo una prestazione decisiva sul campo. Il successo dei nerazzurri arriva dopo una battaglia intensa che ha la squadra pontina superare i 40 minuti di gioco contro la formazione di Tema Sinergie Faenza. Il punteggio parziale dei vari tempi ha registrato un primo quarto concluso sul 26-20, seguito da una fase centrale in cui le squadre si sono ritrovate in parità sul 41-41, prima del finale che ha sancito il vantaggio della squadra di casa a 70-62 (59-54 nell’ultimo quarto).🔗 Leggi su Ameve.eu

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