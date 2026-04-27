Latina trionfa su Faenza | Bakovic guida i nerazzurri ai playoff

La Latina Basket ha ottenuto una vittoria contro Faenza con il punteggio di 70-62, chiudendo la regular season al terzo posto in classifica. Bakovic ha segnato 20 punti, contribuendo alla vittoria della squadra. Con questo risultato, i nerazzurri sono qualificati ai playoff e affronteranno Tav Treviglio nella prossima fase. La partita si è svolta tra le mura di Latina, con una buona prestazione collettiva.

? Cosa sapere La Latina Basket batte Faenza 70-62 e chiude la regular season al terzo posto.. Bakovic segna 20 punti e assicura ai nerazzurri i playoff contro Tav Treviglio.. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket chiude la stagione regolare al terzo posto in classifica battendo Faenza per 70-62, assicurandosi ufficialmente un posto nei playoff dopo una prestazione decisiva sul campo. Il successo dei nerazzurri arriva dopo una battaglia intensa che ha la squadra pontina superare i 40 minuti di gioco contro la formazione di Tema Sinergie Faenza. Il punteggio parziale dei vari tempi ha registrato un primo quarto concluso sul 26-20, seguito da una fase centrale in cui le squadre si sono ritrovate in parità sul 41-41, prima del finale che ha sancito il vantaggio della squadra di casa a 70-62 (59-54 nell’ultimo quarto).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latina trionfa su Faenza: Bakovic guida i nerazzurri ai playoff Notizie correlate Basket, Latina vince anche l’ultima contro Faenza e vola ai playoff da terza in classificaLa Benacquista Assicurazioni Latina Basket vince anche l’ultima gara contro Faenza (70-62 il risultato finale), chiude la regular season al terzo... Latina trionfa: 80 medaglie ai regionali, il Sakura DojoLe palestre di Latina hanno trasformato il palazzetto dello sport di Frascati in una vetrina di eccellenza tecnica, raccogliendo oltre 80 medaglie... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Basket, la Benacquista Latina vince contro Faenza e va ai playoff terza classificata; Basket, Latina vince anche l’ultima contro Faenza e vola ai playoff da terza in classifica; Faenza Già certo l’ottavo posto. Oggi Tema libero. Solo un test a Latina. Latina Basket, verso l’ultima di regular season: a Cisterna arriva FaenzaL'ultimo step prima dei play-off. La Benacquista Latina Basket è pronta ad accogliere in casa propria la Tema Sinergie Faenza ... latinacorriere.it Faenza Già certo l’ottavo posto. Oggi Tema libero. Solo un test a LatinaChi avrebbe mai pensato che l’ultima di campionato per la Tema Sinergie sarebbe stata una ‘amichevole ufficiale’? Essere riuscita ... ilrestodelcarlino.it La Lambeth del birrificio di Latina trionfa al Barcelona Beer Festival tra le eccellenze europee - facebook.com facebook Donne libere, l’orgoglio di essere latina e il rispetto per la musica che l’ha formata: Karol G trionfa nel suo primo show da headliner a #Coachella. Con lei Becky G, Mariah Angeliq e Wisin, leggenda del reggaeton, per uno show di orgoglio latino. La recensio x.com