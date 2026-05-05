La Tema Sinergie ha conquistato l'accesso ai playoff, garantendosi il diritto di proseguire la stagione. La squadra ha raggiunto questo traguardo attraverso varie modalità, sia dalla porta principale che da quella secondaria. Ora, l'obiettivo è affrontare il prossimo ostacolo, rappresentato dalla squadra di Vigevano, in vista delle sfide che le aspettano.

Che sia dalla porta principale o da quella secondaria, la Tema Sinergie si qualifica sempre ai playoff. È infatti la nona volta consecutiva (ad esclusione ovviamente della stagione 201920 interrotta dal Covid) che i faentini giocheranno la post season alla quale sono ormai abituati. L’unica eccezione è stata nel primo anno di B nel 201516, quando si salvarono senza i playout poi dalla stagione successiva hanno sempre disputato i quarti di finale. Quest’anno la Tema Sinergie si presenta al grande appuntamento con il roster più giovane della sua storia e con tanti giocatori che saliranno per la prima volta su questo palcoscenico. L’ostacolo sarà la forte Vigevano, squadra allenata proprio da Pansa nella scorsa stagione e prima del girone A, avversaria che fa alzare le motivazioni e la voglia di scendere in campo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raggi abbonati ai playoff. Ora l’ostacolo Vigevano

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