Juan Sebastian Verona, ex centrocampista di Inter e Lazio, ha espresso apprezzamento per il gol segnato da Hakan Calhanoglu contro la Roma. Il giocatore turco è noto per i suoi tiri da fuori area, un aspetto che ha attirato l’attenzione degli appassionati. Verona ha commentato che realizzare un gol di questo tipo richiede coraggio, soprattutto considerando che oggi pochi si cimentano con tiri dalla distanza.

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© Calcionews24.com - Veron applaude Calhanoglu: «Per un gol come il suo con la Roma ci vuole coraggio, vi spiego perché oggi nessuno tira più da fuori area»

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Veron analizza: «All’Inter sono stato felice, Calhanoglu è un grande regista. Nel calcio di oggi manca il coraggio di calciare da fuori»di Lorenzo VezzaroVeron riflette sul fondamentale del tiro dalla distanza e analizza l’evoluzione tecnica del gioco attuale rispetto ai suoi tempi in...

Veron applaude Calhanoglu: Per l'Inter è una grande risorsa. Specialista nei tiri da fuoriUna gran botta dai 30 metri. Così Hakan Calhanoglu ha portato nuovamente in vantaggio l'Inter contro la Roma. E sulla rete del centrocampista. tuttomercatoweb.com

Veron: Bravo Calha, per un gol così ci vuole coraggio. Oggi nessuno tira più da fuori perché...La bruja ci parla del gol del turco alla Roma: Calha ha fatto una cosa che quando giocavo io faceva ogni mediano o mezzala. Servono coraggio e tecnica, devi sapere dove metterla proprio come ha fat ... msn.com