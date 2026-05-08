Il ministro degli Esteri ha incontrato il vicepresidente del Consiglio, sottolineando l'importanza dell’unità tra i paesi occidentali. Durante l’incontro, si è parlato anche della crisi in Medio Oriente, con l’Italia che ha espresso il supporto al dialogo e a tutte le iniziative finalizzate a ottenere un cessate il fuoco duraturo nella regione. La discussione si è concentrata sulla necessità di trovare soluzioni diplomatiche per la situazione attuale.

Si è concluso ilvertice bilaterale alla Farnesina, durato circa un’ora, tra il segretario di Stato Usa,Marco Rubio, in visita in Italia in questi giorni, e il ministro degli Esteri,Antonio Tajani. Rubio, in compagnia dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Fertitta, si è dunque diretto a Palazzo Chigi, dove è stato accolto da Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico del presidente del ConsiglioGiorgia Meloni. Motivo del ritorno nella sede del governo, dopo l’incontro di questa mattina, è un pranzo previsto con il premier. In un punto stampa successivo all’incontro con il suo omologo d’oltreoceano, Tajani ha spiegato di aver ribadito a Rubio che“per noi è importante una presenza americana in Europa per rafforzare la Nato“, ma è altresì fondamentale che i Paesi del Vecchio Continente facciano la loro parte.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rubio incontra Tajani, il vicepremier: “Unità dell’Occidente è fondamentale”

Iran, Tajani: A Rubio ribadita disponibilità a sminamento Hormuz dopo cessate il fuoco

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Rubio incontra Meloni e Tajani. Il segretario di Stato alla Farnesina per parlare dei rapporti Italia-Usa x.com