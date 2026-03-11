Meloni | L' unità dell' Occidente non serve agli americani ma a noi – Il video

Da open.online 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 marzo 2026, il video mostra una dichiarazione di una leader politica che afferma come l’unità dell’Occidente sia utile a loro e non agli americani. La stessa persona cita un senatore precedente, che aveva criticato la sua attenzione sull’unità occidentale piuttosto che su quella europea. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto senza ulteriori dettagli sul luogo o sulle circostanze.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Il senatore Monti diceva che io mi concentro su qualcosa su cui non posso essere efficace, ovvero l'unità occidentale, e non per l'unità europea. Non sono d'accordo. Io ritengo fondamentale l'unità dell'occidente non perché è utile agli americani, ma perché è necessaria per noi, almeno fino a quando l'Ue non avrà concluso il percorso per l'autonomia strategica e sappia difendersi da sola. Credo che sia una sua sottovalutazione del ruolo di questa nazione, che io vorrei continuasse ad essere ambiziosa. Non è vero che non stiamo lavorando sull'unità europea. Ho rivendicato che siamo stati noi a promuovere un coordinamento con gli altri stati Ue". 🔗 Leggi su Open.online

