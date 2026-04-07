Nella giornata di oggi si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi dedicato ai temi della sicurezza, con particolare attenzione a polizia e gestione degli sbarchi. Durante l'incontro sono state discusse misure come il rafforzamento del blocco navale, l’intensificazione delle operazioni contro gli scafisti e la distribuzione di fondi e tutele per le forze dell’ordine. La presidente del Consiglio ha ripercorso le iniziative già adottate e ha annunciato nuove azioni in vista delle prossime elezioni politiche.

Ritorno alle origini. Blocco navale, caccia agli scafisti, fondi e tutele per le forze dell’ordine. Giorgia Meloni riparte dal dossier sicurezza. Nelle prossime ore sarà convocato a Palazzo Chigi un vertice per dare un segnale politico agli elettori su una antica battaglia della destra al governo. Alla riunione voluta dalla premier Giorgia Meloni e dal sottosegretario Giovanbattista Fazzolari ci sarà, fra gli altri, Matteo Piantedosi. Ed è anche questo un segnale ma ad uso e consumo interno: il ministro, dopo giorni di maretta per il caso Claudia Conte e il pressing delle opposizioni sui presunti rapporti con la giornalista e presentatrice finita al centro di un polverone, resta al suo posto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sicurezza, si accelera: vertice a Palazzo Chigi su polizia e sbarchi. Il segnale di Meloni in vista delle Politiche

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*NOTA DI PALAZZO CHIGI* Dopo la visita a Gedda, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto tappa a Doha dove è stata ricevuta dall’Emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Il Presidente Meloni ha prima di tutto ringraziato l’Emiro per l’ x.com

Schlein cerca unità, Conte vuole solo tornare a Palazzo Chigi. Di Adriano Sofri Le primarie aperte alla guida di un partito sono altra cosa da quelle alla guida di una alleanza di sigle di cui si sa che i sostenitori di una parte non voterebbero se non per il lor facebook