Guerra Usa-Israele-Iran nuovo vertice a Palazzo Chigi Meloni sente gli alleati e auspica soluzioni per la stabilità della regione

Giorgia Meloni ha convocato un vertice a Palazzo Chigi per discutere della crescente tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran. La premier ha ascoltato le opinioni degli alleati e ha espresso il desiderio di trovare soluzioni che possano contribuire alla stabilità della regione. Nel frattempo, la situazione si è intensificata dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la morte della Guida Suprema iraniana.

Giorgia Meloni continua a seguire gli sviluppo in Medio Oriente, dopo l'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all'Iran e l'uccisione della Guida Suprema, Ali Khamenei. La presidente del Consiglio ha presieduto questa sera – sabato 28 febbraio – a Palazzo Chigi una nuova riunione, a cui hanno preso parte il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sottosegretario Alfredo Mantovano. In collegamento telefonico il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Presenti i vertici dell'Intelligence. «La riunione ha consentito...