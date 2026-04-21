Divieto di vendita dei biglietti per Juve-Hellas ai residenti nella provincia di Verona

Il prefetto di Torino ha stabilito che i residenti nella provincia di Verona non potranno acquistare biglietti per la partita tra Juventus e Hellas Verona, che si terrà il 3 maggio all’Allianz Stadium. La decisione riguarda la vendita dei tagliandi e si applica esclusivamente ai residenti in quella zona. La misura è stata presa in vista dell’evento sportivo in programma tra le due squadre.