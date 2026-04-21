Divieto di vendita dei biglietti per Juve-Hellas ai residenti nella provincia di Verona
Il prefetto di Torino ha stabilito che i residenti nella provincia di Verona non potranno acquistare biglietti per la partita tra Juventus e Hellas Verona, che si terrà il 3 maggio all’Allianz Stadium. La decisione riguarda la vendita dei tagliandi e si applica esclusivamente ai residenti in quella zona. La misura è stata presa in vista dell’evento sportivo in programma tra le due squadre.
Il prefetto di Torino ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Verona, in vista della partita di calcio in programma per il prossimo 3 maggio presso l’Allianz Stadium tra Juventus ed Hellas Verona.L’ordinanza, viene spiegato, è stata adottata per assicurare.🔗 Leggi su Veronasera.it
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