Divieto di vendita dei biglietti per Juve-Hellas ai residenti nella provincia di Verona

Da veronasera.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto di Torino ha stabilito che i residenti nella provincia di Verona non potranno acquistare biglietti per la partita tra Juventus e Hellas Verona, che si terrà il 3 maggio all’Allianz Stadium. La decisione riguarda la vendita dei tagliandi e si applica esclusivamente ai residenti in quella zona. La misura è stata presa in vista dell’evento sportivo in programma tra le due squadre.

Il prefetto di Torino ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Verona, in vista della partita di calcio in programma per il prossimo 3 maggio presso l’Allianz Stadium tra Juventus ed Hellas Verona.L’ordinanza, viene spiegato, è stata adottata per assicurare.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

Juve Verona, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia veneta: i motivi e cosa sta succedendodi Francesco SpagnoloJuve Verona, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia scaligera.

Leggi anche: Verso Crotone-Catania, divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia etnea

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Partita di Serie C Potenza - Monopoli, divieto vendita tagliandi; INTER U23-UNION BRESCIA, INFO BIGLIETTI; Minori e fumo: perché il divieto di vendita spesso non basta; Fiorentina-Crystal Palace: le misure di sicurezza.

divieto di divieto di vendita deiJuve Verona, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia veneta: i motivi e cosa sta succedendoJuve Verona, scatta il divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia veneta: i motivi e cosa sta succedendo ... juventusnews24.com

divieto di divieto di vendita deiJuve Verona, divieto di vendita ai residenti in provincia di Verona: il motivo dello stopJuve Verona, divieto di vendita ai residenti in provincia di Verona: il motivo dello stop. La decisione del Prefetto di Torino ... calcionews24.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.