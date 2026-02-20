Valtur Brindisi Final four Coppa Italia 2026 | tutte le info sui biglietti

Valtur Brindisi ha annunciato che i biglietti per la semifinale di Coppa Italia 2026 saranno disponibili dalle 15:00 di sabato 21 febbraio su Ticketone. La partita, che vede i biancazzurri affrontare Dole Basket Rimini, si svolgerà alla palestra comunale di Brindisi. I tifosi potranno acquistare i tagliandi senza prenotazione anticipata, garantendo l’accesso a tutti gli spettatori interessati. Le vendite si concluderanno poco prima dell’incontro.

Prevendita attiva per gli abbonati lnp pass, vendita libera a partire dalle ore 15:00 di sabato 21 febbraio. Semifinale in programma venerdì 13 marzo alle ore 21:00 al palasport Flaminio di Rimini BRINDISI - A partire dalle 15:00 di sabato 21 febbraio, i biglietti valevoli per la semifinale di Coppa Italia LNP Valtur Brindisi-Dole Basket Rimini saranno messi in vendita libera sulla piattaforma Ticketone. Per tutti coloro che sono abbonati alla piattaforma Lnp Pass, è possibile acquistare i biglietti in anteprima nelle prime 24 ore fino alle ore 15:00 di sabato 21 febbraio, inserendo il codice ricevuto via mail nella pagina di acquisto.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Valtur Brindisi: vittoria al cardiopalma a Roseto e conquista le Final Four

Leggi anche: Valtur Brindisi: contro Bergamo con vista sulle Final Four e le posizioni di vertice

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.