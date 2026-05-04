Frode fiscale nei supermercati Palestrina al centro di un giro illecito scatta il maxi-sequestro da 4,5 milioni

Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di 4,5 milioni di euro tra beni e denaro in relazione a un’indagine su frodi fiscali nei supermercati della zona prenestina. La Guardia di Finanza ha condotto un’indagine approfondita che ha coinvolto più esercizi commerciali, evidenziando un giro illecito legato a pratiche fiscali irregolari. L’attività ha portato a un maxi-sequestro e a diverse misure di contrasto alle irregolarità.

I supermercati del territorio prenestino finiscono al centro di una vasta e complessa operazione antifrode condotta dalla Guardia di Finanza. I militari del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 4,5 milioni di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Maxi frode fiscale e appalti illeciti: sequestro da 30 milioni. Indagati in 29, sistema da 166 milioni di euroSotto la lente della Procura di Napoli Nord il polo della grande distribuzione: cooperative “serbatoio” di manodopera per aggirare Iva e contratti Un... Varese, maxi frode fiscale e sequestro di 200 milioni di euro in crediti d’imposta: 11 imprenditori nei guaiÈ di undici imprenditori indagati e 200 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha portato alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Maxi frode dei supermercati da 166 milioni di euro, scattano sequestri a Napoli; Napoli, maxi frode da 166 milioni nella grande distribuzione: sequestri e 29 indagati; Controlli Superbonus 2026: cosa sapere, come tutelarsi; La vita del single a Firenze: Affitti, bollette, rate e spesa. Per vivere bene 3.500 euro. Maxi operazione GdF a Roma: smantellato sistema di frode nei supermercatiI Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, per un valore complessivo di circa 4,5 milioni ... newtuscia.it Maxi frode dei supermercati da 166 milioni di euro, scattano sequestri a NapoliLa Guardia di Finanza avrebbe scoperto una frode da 166 milioni di euro da parte di una società legata a una catena di supermercati ... quifinanza.it #GDF #Roma. Scoperta frode fiscale e contributiva nella grande distribuzione: sequestri per 4,5 mln €. Coinvolte 5 persone e 3 società e smascherata rete “cartiera” usata per inviare fondi all’estero. Nominato Amministratore giudiziario per garantire legalità e - facebook.com facebook Scoperta una maxi evasione fiscale da 34 milioni nel Cosentino. Dalle indagini della Guardia di finanza emerge un sistema di frode sulle vendite online #ANSA x.com