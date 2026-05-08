Traffico d' oro milionario tra Veneto e Austria via A22 | due fermati e beni sotto sequestro
Una vasta operazione condotta dalla procura di Verona ha portato al fermo di due persone e al sequestro di beni. Le forze di polizia hanno smantellato un'organizzazione che, secondo le indagini, si occupava di traffico illecito di oro tra il Veneto e l’Austria. La Guardia di finanza di Verona e Vicenza ha coordinato le attività, che hanno coinvolto anche controlli lungo l’autostrada A22.
Una complessa indagine diretta dalla procura della Repubblica scaligera, ha permesso ai comandi provinciali della guardia di finanza di Verona e Vicenza di smantellare un'organizzazione criminale che sarebbe stata dedita al traffico illecito di oro tra il Veneto e l’Austria.L'operazione.🔗 Leggi su Veronasera.it
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