Traffico d' oro milionario tra Veneto e Austria via A22 | due fermati e beni sotto sequestro

Da veronasera.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vasta operazione condotta dalla procura di Verona ha portato al fermo di due persone e al sequestro di beni. Le forze di polizia hanno smantellato un'organizzazione che, secondo le indagini, si occupava di traffico illecito di oro tra il Veneto e l’Austria. La Guardia di finanza di Verona e Vicenza ha coordinato le attività, che hanno coinvolto anche controlli lungo l’autostrada A22.

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Una complessa indagine diretta dalla procura della Repubblica scaligera, ha permesso ai comandi provinciali della guardia di finanza di Verona e Vicenza di smantellare un'organizzazione criminale che sarebbe stata dedita al traffico illecito di oro tra il Veneto e l’Austria.L'operazione.🔗 Leggi su Veronasera.it

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