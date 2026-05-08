Traffico d' oro milionario tra Veneto e Austria via A22 | due fermati e beni sotto sequestro

Una vasta operazione condotta dalla procura di Verona ha portato al fermo di due persone e al sequestro di beni. Le forze di polizia hanno smantellato un'organizzazione che, secondo le indagini, si occupava di traffico illecito di oro tra il Veneto e l’Austria. La Guardia di finanza di Verona e Vicenza ha coordinato le attività, che hanno coinvolto anche controlli lungo l’autostrada A22.

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