Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, Verissimo torna su Canale 5 con un nuovo weekend di interviste e racconti. Durante le due giornate, saranno presenti in studio diversi ospiti che condivideranno le loro storie e esperienze. La trasmissione proporrà interviste in diretta e momenti di confronto con personaggi di varia provenienza. Il programma si svolgerà come di consueto nel fine settimana.

Sabato 7 e domenica 8 marzo torna su Verissimo, su Canale 5, un nuovo weekend di interviste e racconti con tanti ospiti in studio. Nel salotto di Verissimo la storia, tra carriera sportiva e vita privata, della coppia di pattinatori azzurri Sara Conti e Niccolò Macii.Spazio poi a un’intervista ritratto con Paolo Del Debbio, volto di Dritto e rovescio e 4 di sera su Rete 4. Inoltre, la prima intervista di coppia per Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti. In studio anche Manuela Arcuri, che racconterà la sua nuova fase di vita. A chiudere la puntata, la sensibilità artistica e l’eleganza di Michele Bravi. Direttamente dal terzo posto conquistato al Festival di Sanremo sarà ospite, con la sua energia travolgente, Ditonellapiaga. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 7 e 8 marzo 2026

Leggi anche: Verissimo: gli ospiti del 28 febbraio e dell’1 marzo

Verissimo, gli ospiti del 10 e 11 gennaio 2026Domenica a Verissimo si celebrano i quarant’anni di carriera e il percorso personale di Claudia Gerini, prossimamente nelle sale con il film...

Ornella Vanoni e gli esercizi con il bastone | Che tempo che fa

Tutti gli aggiornamenti su Verissimo gli ospiti del 7 e 8 marzo....

Temi più discussi: Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 1 marzo; Verissimo: Sabato 28 febbraio Video; Verissimo, anticipazioni weekend: tutti gli ospiti del 28 febbraio e 1 marzo; Anticipazioni Verissimo del 28 febbraio, gli ospiti di Silvia Toffanin: Taylor Mega inedita e il ritorno di Chiara Iezzi.

Verissimo, anticipazioni 7 e 8 marzo 2026: tutti gli ospiti del weekend di Silvia ToffaninWeekend ricco di emozioni nel salotto di Silvia Toffanin. Verissimo torna con il consueto doppio appuntamento su Canale 5: sabato 7 ... lifestyleblog.it

Verissimo, da Manuela Arcuri a Ditonellapiaga e Gabriel Garko: tutti gli ospiti del weekendSabato 7 marzo alle 16.30 a 'Verissimo' con Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5, la storia, tra carriera sportiva e vita privata, ... msn.com

Le protagoniste di #Sanremo2026 domenica a #Verissimo! x.com

Domenica a #Verissimo, il racconto di un attore che ha attraversato diverse fasi della vita, ma oggi ne vive una tutta all’insegna dell’amore Non perdete l’intervista di… Gabriel Garko! - facebook.com facebook