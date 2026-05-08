Venite ho ucciso mia moglie Poi scappa va alla tomba del figlio e tenta il suicidio

Un uomo è stato trovato dai carabinieri sulla tomba del suo figlio, deceduto alcuni anni fa, dopo aver confessato di aver ucciso sua moglie e aver tentato il suicidio. L’episodio si è verificato in un appartamento della città, dove il marito si era recato subito dopo aver fatto la confessione. La scena è stata scoperta nel pomeriggio e le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo.

È stato rintracciato dai carabinieri sulla tomba del figlio, morto qualche anno fa, il marito della donna uccisa questo pomeriggio in un appartamento a Piacenza. L’uomo, che è stato fermato, ha tentato di togliersi la vita. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la donna sarebbe stata uccisa con un’arma da taglio. La chiamata e la fuga. La donna, 56 anni, è stata trovata morta accoltellata nell’appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia della città. Per entrare i soccorsi e i carabinieri sono dovuti passare dal balcone. Nessuno apriva alla porta. Ad allertarli è stato il marito stesso. «Venite, ho ucciso mia moglie», avrebbe detto al telefono, salvo poi allontanarsi da casa prima del loro arrivo.🔗 Leggi su Open.online

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