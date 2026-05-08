Venezuela | morto il detenuto scomparso dubbi sulla gestione del caso

Un detenuto scomparso in Venezuela è stato trovato morto, ma restano numerosi dubbi sulla gestione del caso. Il tribunale ha negato un'amnistia per l'uomo, anche se il suo decesso è stato comunicato solo dopo mesi. La madre del detenuto ha dichiarato di non aver avuto notizie della morte durante questo periodo, sollevando interrogativi sulla comunicazione tra le autorità e la famiglia. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e sollevato questioni sulla trasparenza del sistema giudiziario.

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? Domande chiave Perché il tribunale ha negato l'amnistia se l'uomo era già morto?. Come ha fatto la madre a non sapere del decesso per mesi?. Chi ha deciso di nascondere la morte del detenuto alle autorità?. Quali altre famiglie potrebbero subire la stessa gestione delle informazioni?.? In Breve Madre Carmen Teresa Navas cercava riscontri sulla sparizione dal gennaio 2025.. Tribunale respinge amnistia senza comunicare decesso avvenuto il 24 luglio scorso.. Avvocato Alí Daniels contesta gestione informazioni verso i familiari del detenuto.. ONG segnalano sparizioni forzate e violazioni diritti umani nelle prigioni venezuelane.. Le autorità del Venezuela hanno comunicato oggi il decesso di Víctor Hugo Quero Navas, il detenuto di 51 anni scomparso nel gennaio 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezuela: morto il detenuto scomparso, dubbi sulla gestione del caso Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Reggia di Carditello, dubbi sulla gestione. Interrogazione del M5s al Ministero: "Più trasparenza"Deputato pentastellato sollecita il ministro della Cultura Alessandro Giuli a verificare la gestione della Fondazione: "Sezione amministrazione... I dubbi di Vance sulla gestione del Pentagono da parte di HegsethIn colloqui privati con Donald Trump e non solo, JD Vance ha espresso forte preoccupazione per il modo in cui il Dipartimento della Difesa guidato da... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Venezuela, confermata la morte di un detenuto desaparecido da oltre un anno; Venezuela: cittadini in piazza per chiedere il rilascio dei detenuti politici; Proteste globali per la liberazione dei detenuti politici in Venezuela. Venezuela, confermata la morte di un detenuto desaparecido da oltre un annoLe autorità venezuelane hanno confermato oggi la morte di Víctor Hugo Quero Navas, detenuto politico di 51 anni scomparso dal gennaio 2025 e considerato vittima di sparizione forzata. (ANSA) ... ansa.it #Notizia || #Venezuela ha presentato alla Corte Internazionale di Giustizia la sua difesa contro l'azione unilaterale della #Guayana riguardo #Esequibo ribadendo che Accordo Ginevra è l'unico strumento per risolvere la controversia @Cancilleria_ve sh x.com #Notizia || Il team legale internazionale del Venezuela ha presentato alla Corte internazionale di giustizia una solida difesa contro l'azione unilaterale della Guyana riguardo alla Guayana Esequiba. Ha ribadito che l'Accordo di Ginevra del 1966 è l'unico stru - facebook.com facebook