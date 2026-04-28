In incontri riservati con l'ex presidente e altri, il senatore ha manifestato serie preoccupazioni riguardo alla gestione del Dipartimento della Difesa, guidato da Pete Hegseth, in relazione al conflitto in Medio Oriente. La discussione si è concentrata sulle decisioni e le strategie adottate dall’ente militare in questa regione. La questione riguarda la condotta e le modalità operative del Dipartimento in un momento di tensione internazionale.

In colloqui privati con Donald Trump e non solo, JD Vance ha espresso forte preoccupazione per il modo in cui il Dipartimento della Difesa guidato da Pete Hegseth sta gestendo il conflitto in Medio Oriente. Lo scrive The Atlantic in un articolo intitolato “Il Pentagono potrebbe non star dicendo a Trump tutto quello che c’è da sapere sulla guerra”, citando fonti vicine all’Amministrazione Usa. Vance, in particolare, avrebbe messo in discussione le smentite di Hegseth e del generale Dan Caine (presidente del Joint Chiefs of Staff) sull’ esaurimento delle scorte missilistiche statunitensi e anche i loro resoconti sui danni subiti dalle forze iraniane.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I dubbi di Vance sulla gestione del Pentagono da parte di Hegseth

Notizie correlate

USA, Vance preoccupato per la gestione del Pentagono sulla guerra in Iran: tensioni smentite da HegsethIl vice presidente degli Stati Uniti JD Vance avrebbe espresso, in via riservata, forti perplessità sulla gestione del Pentagono guidato da Pete...

Nell’amministrazione Trump c’è aria di maretta. Il The Atlantic rivela: “Il vicepresidente Vance preoccupato per la gestione del Pentagono da parte di Hegseth”Per ora è soltanto un’indiscrezione, ma, se confermata, potrebbe avere ripercussioni pesanti sull’amministrazione Trump.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: I dubbi di Vance sul Pentagono sulla guerra in Iran; Iran, Trump: Scettico sulla proposta negoziale; You are fired | Patel, Hegseth, Gabbard o addirittura Vance, chi sarà il prossimo a cadere?; In Pakistan passerella di delegati, soliti dubbi e tante minacce. Crisi Nato, Madrid nel mirino degli Usa.

Nell’amministrazione Trump c’è aria di maretta. Il The Atlantic rivela: Il vicepresidente Vance preoccupato per la gestione del Pentagono da parte di HegsethNell'amministrazione Trump c'è aria di maretta. Il The Atlantic rivela: Vance preoccupato per la gestione del Pentagono di Hegseth ... lanotiziagiornale.it

Pentagono, partita a scacchi tra Vance e Hegseth: la guerra vera non è in IranIl braccio di ferro sotterraneo tra i due chiama direttamente in causa il futuro del Pentagono. E non c’entra soltanto la guerra contro l’Iran La guerra in Iran sta facendo aumentare le tensioni ai ... panorama.it

Il miliardario John Phelan defenestrato dal capo del Pentagono con un messaggio su X: «Dimettiti subito o sarai licenziato». Generoso finanziatore di Donald, il ministro è stato silurato per la “eccessiva” vicinanza al cerchio magico del presidente facebook

Gli Stati Uniti vorrebbero sospendere la Spagna dalla NATO. È una tra le opzioni allo studio per rispondere al mancato sostegno di alcuni alleati durante la guerra con l’Iran, secondo una mail interna del Pentagono citata da Reuters sulla base di informazioni f x.com