Reggia di Carditello dubbi sulla gestione Interrogazione del M5s al Ministero | Più trasparenza

Un deputato del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione al ministro della Cultura riguardo alla gestione della Reggia di Carditello. La richiesta solleva dubbi sulla trasparenza delle attività e delle decisioni prese finora. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti per avere chiarimenti sulla conduzione del sito storico. La discussione si concentra sulla necessità di approfondimenti sulla gestione pubblica del patrimonio.

Deputato pentastellato sollecita il ministro della Cultura Alessandro Giuli a verificare la gestione della Fondazione: "Sezione amministrazione trasparente non aggiornata" La gestione della Reggia di Carditello finisce al centro di un'interrogazione parlamentare presentata dal deputato del Movimento 5 Stelle Agostino Santillo al ministro della Cultura Alessandro Giuli. L'obiettivo, secondo il parlamentare, è garantire che la gestione del sito "torni a essere pienamente trasparente e rispondente ai criteri di buona amministrazione". Nel testo dell'interrogazione Santillo ricorda che la Reggia, definita "autentico gioiello del patrimonio borbonico", rappresenta un presidio culturale e di legalità di grande valore per il territorio casertano e per l'intero Paese.