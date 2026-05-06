Boldrin attacca la gestione della Biennale di Venezia | Caos e perdita di credibilità

Un rappresentante del settore culturale critica la gestione della Biennale di Venezia, definendola confusa e contraddittoria. Secondo lui, questa situazione sta provocando danni alla reputazione internazionale dell’evento, uno dei simboli più significativi della cultura mondiale. Le sue dichiarazioni sottolineano come le modalità di amministrazione siano state percepite come poco chiare e irresponsabili, alimentando polemiche sul futuro della manifestazione.

Boldrin: “Gestione confusa e danno alla reputazione internazionale”. “ La Biennale di Venezia, uno dei simboli culturali più rilevanti al mondo, viene oggi trascinata in una gestione confusa, contraddittoria e politicamente irresponsabile. Una gestione imbarazzante, tra legittimazione della propaganda, rotture istituzionali e caos generale. È così che si trasforma un’istituzione mondiale in un circo”, dichiara Michele Boldrin, segretario nazionale di ORA! e candidato sindaco di Venezia. “E infatti arrivano anche i ringraziamenti della Russia. Questo dovrebbe bastare: quando chi fa propaganda ti ringrazia, significa che stai sbagliando posizione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Boldrin attacca la gestione della Biennale di Venezia: “Caos e perdita di credibilità” Notizie correlate Biennale di Venezia nel caos, minaccia Ue dopo l’invito alla Russia: “Finanziamenti a rischio”. E Zelensky attaccaRoma – La Commissione Europea minaccia di ritirare i fondi alla Biennale Arte di Venezia per la partecipazione della Russia. Caos Biennale di Venezia. Giuli manda gli ispettori al Padiglione della RussiaIeri sono arrivati gli ispettori del ministero della Cultura alla Biennale di Venezia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Padiglione russo alla Biennale, la Commissione Ue scrive di nuovo all’Italia: Chiarire sul rispetto delle sanzioni a MoscaLa Commissione Ue non è soddisfatta delle risposte italiane sul padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026. ilfattoquotidiano.it Biennale, nessun invito alla Russia: le irregolarità scoperte dagli ispettoriNessun ''invito formale'' alla Federazione russa, una verifica puntuale del rispetto del regime sanzionatorio europeo, la gestione ... iltempo.it