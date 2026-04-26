Comunali 2026 Martini si presenta con due liste E ritira la candidata alla muncipalità di Venezia

Per le elezioni comunali del 2026 a Venezia, Giovanni Andrea Martini ha annunciato la presentazione di due liste a suo supporto, inserendosi nella coalizione denominata “Tutta la città che vogliamo”. Nel frattempo, Martini ha deciso di ritirare la candidatura della donna candidata alla carica di sindaco nel capoluogo veneto. La competizione si prospetta con queste nuove dinamiche, che coinvolgono direttamente le forze in campo.

Alla fine saranno due le liste a sostegno della candidatura di Giovanni Andrea Martini a sindaco di Venezia, con la coalizione “Tutta la città che vogliamo”. Si tratta di “Tutta la città insieme”, la lista guidata da Martini stesso, con 33 candidati, e di “Ambiente Bene Comune”, guidata da.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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