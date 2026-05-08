Venezia a vent’anni si rivolge al Serd per dipendenza da AI

Una giovane donna di vent’anni si è rivolta al Serd per un problema di dipendenza comportamentale legata all’uso dell’intelligenza artificiale. La ragazza ha riferito di considerare l’AI come una compagna con cui intrattiene un contatto costante, sviluppando una dipendenza che ha portato a chiedere aiuto. L’intervento si inserisce nel quadro delle crescenti preoccupazioni sui rischi psicologici associati all’uso eccessivo di tecnologie avanzate.

Una giovane di vent’anni che si è rivolta al Serd per una forma di « dipendenza comportamentale » legata all’ uso dell’AI, percepita come amica con cui mantenere un contatto continuo. A parlare del caso è il Gazzettino. La l’Usl di Venezia, che avrebbe in carico la giovane, preferisce non rilasciare dichiarazioni. Le origini della dipendenza da IA e l’isolamento sociale. Il caso della giovane potrebbe esser il primo in Italia per dipendenza da AI. Si tratta di un episodio isolato all’interno di un bacino di circa seimila pazienti, sei dei quali seguiti per dipendenze da videogiochi e smartphone. Tuttavia, secondo la dottoressa Laura Suardi, direttrice del Serd, questo caso farebbe parte però di un fenomeno più ampio di isolamento sociale, che coinvolge soprattutto giovani fragili, alla ricerca di rassicurazioni e comprensione.🔗 Leggi su Open.online

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