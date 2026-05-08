A Venezia è stato seguito dal Serd il primo caso italiano di dipendenza comportamentale legata all’intelligenza artificiale. La persona coinvolta è una giovane donna di 20 anni, presa in carico per un uso compulsivo di strumenti digitali e applicazioni basate su intelligenza artificiale. La notizia evidenzia un fenomeno emergente nel panorama delle dipendenze legate alle nuove tecnologie, che sta suscitando attenzione tra gli esperti e le autorità sanitarie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una 20enne presa in carico per uso compulsivo dell’Ai. A Venezia emerge uno dei primi casi italiani di dipendenza comportamentale legata all’intelligenza artificiale. Una ragazza di 20 anni è stata infatti affidata al Servizio per le dipendenze (Serd) dell’Ulss 3 a causa di un utilizzo ossessivo di chatbot basati su Ai. Finora situazioni simili erano state associate soprattutto a gioco d’azzardo, shopping compulsivo, social network o smartphone. In questo caso, invece, il centro della dipendenza sarebbe diventato il rapporto instaurato con un sistema di intelligenza artificiale. Il rapporto con il chatbot e l’isolamento sociale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dipendenza da intelligenza artificiale, a Venezia il primo caso seguito dal Serd

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