Veneto la Corte dei Conti apre un’indagine sulla pista da bob di Cortina

La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato un’indagine sulla pista da bob di Cortina, ipotizzando un reato di danno erariale. L’indagine riguarda anche lo Sliding centre di Cortina D’Ampezzo, collegato alla stessa struttura. La procura sta analizzando le spese e le eventuali irregolarità nell’operato legato alla realizzazione e gestione di queste strutture.

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La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina. Il reato ipotizzato è danno erariale e sarebbe stato connesso allo Sliding centre di Cortina D’Ampezzo. Lo rivelano oggi i quotidiani veneti del gruppo Nem. La magistratura contabile, inoltre, starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna, avvenuta nei giorni scorsi, dell’impianto a Simico, per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. I giudici vogliono verificare se i problemi riscontrati siano imputabili alla gestione dell’impianto da parte della Fondazione Milano Cortina durante i Giochi o sono antecedenti all’evento olimpico.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate La Corte di Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di CortinaLa Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di... Olimpiadi Milano-Cortina, la Corte dei conti apre un'istruttoria sui fondi: "Spese sotto la lente"Il procuratore Evangelista annuncia l'istruttoria sui fondi dei Giochi 2026: tutto dipenderà dalla decisione della Consulta sulla natura della... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Corte d’appello a Verona, un piano per il Veneto: Bisogna unire le circoscrizioni; Diploma falso per entrare nella scuola, la Corte dei Conti condanna un collaboratore: risarcirà 14.633 euro; Arera, dieci anni dopo il caso all’Arpav, Dell’Acqua riassume Meneghesso; Veneto, approvato il rendiconto 2025: conti in ordine, debito azzerato e pagamenti in anticipo. Olimpiadi invernali, la Corte di Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di CortinaLa Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding Centre di Cortina D'Ampezzo. Lo rivelano oggi i quotidiani v ... milano.repubblica.it Corte dei Conti Veneto, 'da Meloni affermazioni gravi'Di recente la presidente del Consiglio ha dichiarato che la riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei conti rappresentano entrambe la risposta più adeguata a una ... ansa.it Buongiorno con la prima pagina del Messaggero Veneto di oggi - facebook.com facebook Ai David di Donatello ha trionfato “Le città di pianura”, il road movie veneto di Sossai x.com