La Corte di Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina

La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha aperto un’indagine riguardante un possibile danno erariale legato allo Sliding centre di Cortina d’Ampezzo. La verifica si concentra sulla gestione e sui costi associati alla struttura utilizzata per le competizioni di bob e skeleton. L’indagine mira a chiarire eventuali irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche e a verificare la conformità delle spese sostenute.

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La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di Cortina D’Ampezzo. Lo rivelano oggi i quotidiani veneti del gruppo Nem. La magistratura contabile, inoltre, starebbe verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna, avvenuta nei giorni scorsi, dell’impianto a Simico, per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Su quest’ultimo punto, la Procura punta a verificare se i problemi riscontrati siano imputabili alla gestione dell’impianto da parte della Fondazione Milano Cortina durante i Giochi o sono antecedenti all’evento olimpico, in sostanza verificare se vi sia un ammaloramento delle strutture, o un danneggiamento a causa del loro utilizzo.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - La Corte di Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di Cortina Notizie correlate La pista da bob di Cortina ha ingoiato altri due milioni di euro durante i Giochi: spuntano nuove voci di spesaLa pista da bob di Cortina d’Ampezzo ingoia altri due milioni di spesa, oltre all’appalto per costruirla vinto da Impresa Pizzarotti (82 milioni di... Cortina: pista da bob in disordine, ripristino entro aprileLa pista da bob di Cortina d’Ampezzo si trova al centro di un acceso dibattito sulla gestione post-olimpica. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Corte dei conti della Lombardia: ipotesi danno erariale per gli extracosti all’Arena Santa Giulia; Diploma falso per entrare nella scuola, la Corte dei Conti condanna un collaboratore: risarcirà 14.633 euro; La Corte dei Conti solleva questione di legittimità della legge Foti; Dfp. Corte dei Conti: Solo 66 Case della Comunità a regime. Infermieri in fuga e concorsi deserti in emergenza-urgenza. La Corte dei Conti del Veneto indaga sulla pista da bob di CortinaLa Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di Cortina D'Ampezzo. Lo rivelano oggi i quotidiani v ... ansa.it La Corte dei Conti boccia la nomina a giudice contabile del ginecologo braccio destro di SchillaciIl Consiglio di presidenza della giustizia contabile ha dato parere negativo alla proposta di nomina governativa a giudice contabile di Marco Mattei, dottore e capo di gabinetto del ministro della Sal ... editorialedomani.it La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito ad un possibile danno erariale connesso allo Sliding centre di Cortina D'Ampezzo. Lo rivelano oggi i quotidiani veneti del gruppo Nem. #ANSA - facebook.com facebook Quando la Meloni parla di Corte dei Conti, io entro in modalità kraken. E rifaccio la domanda: di cosa è esperto un ginecologo per essere nominato dal Governo alla Corte dei Conti Voi avete una idea x.com