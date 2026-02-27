Esquilino | carne avariata in vendita sui banchi del mercato rionale

Nel mercato rionale di via Principe Amedeo all'Esquilino sono state trovate carne avariata esposta sui banchi. Le autorità stanno conducendo ispezioni nell'area commerciale al coperto per verificare la conformità delle merci. La presenza di prodotti deteriorati è stata riscontrata durante i controlli e verranno prese le misure necessarie. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali arresti o sanzioni.

Carne avariata sui banchi del mercato rionale. Siamo all'Esquilino dove proseguono le ispezioni nell'area commerciale al coperto di via Principe Amedeo. Sono stati i carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante, Insieme al personale della Asl Roma 1, a passare al setaccio le postazioni, dove proprio lo scorso week end i residenti avevano denunciato la presenza di piccioni nei camion per il trasporto della carne. Carne trasportata nei carrelli e cibo venduto abusivamente. Benvenuti al mercato Esquilino Dopo aver ispezionato i banchi vendita, è stata disposta la distruzione di 50 chili di carne avariata rinvenuta in due diverse postazioni.