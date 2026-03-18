A Pesaro, i prezzi del pesce sono aumentati significativamente a causa dei recenti sviluppi internazionali, con le triglie che arrivano a costare 20 euro al chilo. Nel frattempo, il gasolio ha fatto salire i costi di trasporto, influenzando anche la disponibilità di prodotti sui banchi. La pescheria Roscioli ha confermato che le variazioni hanno portato a un forte incremento dei prezzi.

I venti di guerra hanno lievitato i prezzi del pesce tanto che ieri le triglie, in pescheria a Pesaro, prezzavano 20euro al chilo. "I roscioi a 20 euro al chel in se po’ veda" osserva una signora rassegnata all’evidenza dei cartellini ben esposti. Davanti al banco dei fratelli Campeggi – tre generazioni di pescivendoli – troviamo, assorta a studiare la situazione, Ilva Sartini. "Amo mangiare sano, leggero e di qualità – osserva da cliente del mercato ittico coperto in via XI febbraio –. Vedo che i prezzi, però, risentono della guerra, o meglio, della speculazione sul gasolio, come ho letto sui giornali". Cosa ha comprato? "Ho preso i sardoncini, che sono un pesce povero del nostro mare, fantastico, e che mangio una volta alla settimana – spiega Sartini –: non ho neanche chiesto il prezzo perché li prendo comunque. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gasolio su, meno pesce sui banchi. Roscioli a 20 euro: "Che botta"

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