Magazzino trasformato in un centro di vendita abusiva online | sequestrati oltre 60mila farmaci illegali

Un magazzino di Bologna è stato sequestrato perché era diventato un centro di vendita abusiva di farmaci online. La polizia ha scoperto che da lì partivano consegne di oltre 60.000 medicinali illegali, spediti a clienti in tutta Italia e in altri Paesi. Le autorità hanno intercettato il traffico e smantellato l’attività illecita, che operava senza autorizzazioni e con prodotti non conformi. La scoperta ha portato al sequestro di medicinali e alla denuncia di due persone. Le indagini continuano per identificare altri coinvolti.

Bologna, 20 febbraio 2026 – Un magazzino trasformato in un centro della vendita illegale di medicinali via web, con clienti in tutta Italia e anche all'estero. È quanto hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura hanno sequestrato oltre 60mila farmaci messi in commercio online senza le prescritte autorizzazioni. Il valore complessivo della merce supera i 134mila euro. L'operazione è scattata al termine di una serie di perquisizioni domiciliari, locali e informatiche delegate dall'autorità giudiziaria.