Compra un biglietto del gratta&vinci da 10 euro e vince 2 milioni

Un uomo ha acquistato un biglietto del gratta e vinci da 10 euro e ha scoperto di aver vinto 2 milioni di euro. Dopo aver grattato il biglietto, si è reso conto di aver ottenuto una cifra molto superiore alla spesa, e le sue mani hanno iniziato a tremare. La vincita rappresenta una somma significativa rispetto all'importo iniziale del biglietto.

Quando si è reso conto di avere appena "grattato" una fortuna in grado di cambiargli la vita, le sue mani hanno iniziato a tremare. Il suo sguardo si è incrociato con quello del proprietario della tabaccheria da Gianni. Lo ha ringraziato e si è allontanato. La dea bendata ancora una volta ha.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

DUE MILIONI DI EURO CON UN GRATTA E VINCI DA 20 EURO | 21/11/2025

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