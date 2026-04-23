Il look vedo non vedo di Ilary Blasi al GF Vip | chi ha firmato l'abito trasparente della puntata 11

Ieri sera è andata in onda la 11ª puntata del Grande Fratello Vip 2026, durante la quale Ilary Blasi ha indossato un abito trasparente a effetto vedo non vedo. L’outfit è stato firmato da un noto stilista italiano, che ha scelto un modello in tessuto leggero e scorrevole. La conduttrice ha sfoggiato il look durante la puntata, attirando l’attenzione dei telespettatori.