Il look vedo non vedo di Ilary Blasi al GF Vip | chi ha firmato l'abito trasparente della puntata 11
Ieri sera è andata in onda la 11ª puntata del Grande Fratello Vip 2026, durante la quale Ilary Blasi ha indossato un abito trasparente a effetto vedo non vedo. L’outfit è stato firmato da un noto stilista italiano, che ha scelto un modello in tessuto leggero e scorrevole. La conduttrice ha sfoggiato il look durante la puntata, attirando l’attenzione dei telespettatori.
Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026 e Ilary Blasi ha ancora una volta incantato tutti col suo look: ecco chi ha firmato l'abito a effetto vedo non vedo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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