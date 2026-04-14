Chi veste Francesca Fagnani a Belve | il look in bianco e camicia vedo non vedo della seconda puntata
Martedì 14 aprile va in onda la seconda puntata di Belve, condotta da Francesca Fagnani. Durante lo show, l’attenzione si concentra anche sul look della conduttrice, che indossa un completo bianco con una camicia vedo non vedo. Sono visibili dettagli del suo outfit, che attirano l’attenzione tra gli spettatori. La puntata prosegue con le interviste e gli approfondimenti previsti dal format.
Oggi, martedì 14 aprile, va in onda la seconda puntata di Belve. Francesca Fagnani è tornata sul palco in total white con tailleur e camicia trasparente: chi l'ha vestita?.🔗 Leggi su Fanpage.it
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