VDA nuovi sentieri digitali | la sfida verso la Torre di Pramotton

In Valle d'Aosta, sono stati individuati nuovi percorsi digitali che portano alla Torre di Pramotton. Tra le curiosità emerse, si cerca di identificare l’incisione che rappresenta la resistenza partigiana. I sentieri più nascosti e tortuosi rappresentano una sfida anche per chi li percorre, richiedendo attenzione e preparazione. Questi percorsi si inseriscono in un progetto di mappatura e scoperta del territorio locale.

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? Domande chiave Dove si nasconde l'incisione che testimonia la resistenza partigiana?. Come si affrontano i tratti di sentiero più impervi e nascosti?. Perché le nuove mappe digitali sono fondamentali per questo percorso?. Quali rischi tecnici presenta l'ascesa verso la Torre di Pramotton?.? In Breve Percorso verso Torre di Pramotton e Pianas vicino a Donnas.. Area storica con testimonianze di resistenza partigiana della Seconda guerra mondiale.. Sentiero ripido e boscoso adatto solo a escursionisti esperti.. App Monterosa Outdoor offre tracce GPS e schede con cartine.. Il progetto Monterosa Outdoor ha reso accessibili online i nuovi itinerari escursionistici, offrendo tramite sito web e applicazione dedicata le tracce per esplorare i sentieri della Valle d’Aosta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VDA, nuovi sentieri digitali: la sfida verso la Torre di Pramotton Notizie correlate One Piece 2: Verso la Rotta Maggiore – Tra nuovi volti e la sfida impossibile di ChopperDall'ingresso di Joe Manganiello nei panni di Crocodile all'azzardo della CGI per il medico della ciurma: tutto quello che c'è da sapere sul ritorno... Leggi anche: Infortuni, Confartigianato presenta i nuovi accordi al congresso dei consulenti del lavoro Piemonte-VdA