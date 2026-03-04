One Piece 2 | Verso la Rotta Maggiore – Tra nuovi volti e la sfida impossibile di Chopper

Il live action di One Piece 2 si prepara a tornare con nuovi volti e la sfida di Chopper. La serie, definita “dei record”, sta per riprendere le riprese dopo aver superato le prime difficoltà. La produzione continua a coinvolgere attori e crew che lavorano per portare sullo schermo le avventure dei personaggi della celebre serie. La data di uscita non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Dall'ingresso di Joe Manganiello nei panni di Crocodile all'azzardo della CGI per il medico della ciurma: tutto quello che c'è da sapere sul ritorno del live action dei record. Il “Live Action dei record” sta per tornare. Dopo aver superato lo scetticismo iniziale e aver conquistato sia i fan di vecchia data che i neofiti, la trasposizione targata Netflix dell’opera di Eiichiro Oda si prepara ad affrontare la sua prova più difficile: l’ingresso nella Rotta Maggiore (Grand Line). La forza della prima stagione è stata l’alchimia del cast. Per la seconda, Netflix ha puntato su nomi di alto profilo e caratteristi fisicamente identici alle controparti cartacee. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

One Piece 2, Netflix svela il teaser: arrivano i villain di Baroque Works verso la Rotta MaggioreLo streamer ha pubblicato il teaser della seconda stagione dello show live action che adatta l'omonimo manga di Eiichiro Oda.

One Piece 2: Verso la Rotta Maggiore – Il Ritorno della Ciurma di Cappello di Paglia!Dall'eredità di Roger ai nuovi misteri della Baroque Works: tutto sulla seconda stagione del live-action dei record, tra nuovi ingressi nel cast e la...

ONE PIECE - Stagione 2 | Doppiaggio globale di Chopper | Netflix Italia

One Piece, il trailer della stagione 2 della serie tvLa serie, già rinnovata per una terza stagione, debutterà in streaming con la seconda il 10 marzo, dal titolo One Piece: verso la Rotta Maggiore ... tg24.sky.it

One Piece 2: Le nuove foto e i poster svelano le spettacolari location della seconda stagioneLa seconda stagione di One Piece è attesa su Netflix nel 2026, intanto il servizio ha diffuso nuove foto che mostrano le ambientazioni dei prossimi episodi: ecco una breve guida verso la Rotta ... comingsoon.it

