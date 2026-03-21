Infortuni Confartigianato presenta i nuovi accordi al congresso dei consulenti del lavoro Piemonte-VdA

Durante il congresso dei consulenti del lavoro svoltosi alle Ogr di Torino, in Piemonte e Valle d'Aosta, sono stati presentati nuovi accordi riguardanti gli infortuni e la sicurezza sul lavoro. L'evento ha riunito professionisti del settore e rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno discusso delle ultime novità normative e delle pratiche per migliorare le condizioni di sicurezza nei vari contesti lavorativi.

Torino, 21 mar. - (Adnkronos) - Anche il tema della sicurezza sul lavoro al centro del congresso interregionale Piemonte Valle d'Aosta dei consulenti del lavoro, alle Ogr di Torino. "Questa interessante manifestazione ci ha permesso di portare a conoscenza di tutti i consulenti del lavoro le attività delle organizzazioni di rappresentanza datoriali, in questo caso Confartigianato, per quanto riguarda gli accordi sui protocolli d'intesa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro- afferma Claudio Napoli, segretario di Confartigianato Imprese Piemonte - Noi l'abbiamo appena sottoscritto a gennaio: questo tipo di protocollo prevede organismi paritetici a livello regionale e provinciale con la possibilità di indirizzare i lavoratori a fare formazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Infortuni, Confartigianato presenta i nuovi accordi al congresso dei consulenti del lavoro Piemonte-VdA Articoli correlati Leggi anche: Lavoro, Consulenti: in Piemonte e Valle d'Aosta con assenza candidati a rischio competitività pmi Verso il Congresso provinciale del PD, Marco Alaia presenta la mozione "Tempi Nuovi"Verso il Congresso Provinciale del Partito Democratico d’Irpinia, Marco Alaia, candidato alla segreteria provinciale, presenta la mozione...