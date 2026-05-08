Vanthoor punta a Le Mans | guida la nuova McLaren nel 2027

Un pilota di primo piano ha annunciato l’intenzione di partecipare alla 24 Ore di Le Mans nel 2027, guidando la nuova vettura di una casa automobilistica britannica. La decisione arriva dopo aver gareggiato con un’altra casa tedesca, con cui ha collaborato negli ultimi anni. La casa britannica ha confermato l’accordo, mentre la casa tedesca ha concesso il prestito del pilota senza specificare i motivi di questa scelta.

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? Punti chiave Come potrà Vanthoor conciliare Porsche e McLaren nei prossimi anni?. Perché Porsche ha accettato di prestare il suo pilota a McLaren?. Quali dettagli tecnici renderanno la nuova Hypercar McLaren competitiva a Le Mans?. Chi gestirà operativamente le due vetture factory del progetto McLaren?.? In Breve Mikkel Jensen ha già effettuato i primi test della vettura in Italia.. United Autosports gestirà le due vetture factory con telaio prodotto da Dallara.. Il progetto MCL-HY prevede l'impiego di un motore turbo V6.. Vanthoor sarà terzo pilota Porsche Penske per le tappe Michelin Endurance Cup.. Laurens Vanthoor guiderà la nuova Hypercar di McLaren nel 2027 dopo aver raggiunto un accordo con Porsche per un prestito che garantirà la sua presenza nel WEC.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vanthoor punta a Le Mans: guida la nuova McLaren nel 2027 Notizie correlate WEC, McLaren annuncia Laurens Vanthoor nella propria squadra HypercarLaurens Vanthoor è stato nominato il nuovo pilota McLaren per il programma Hypercar che inizierà nel 2027. Leggi anche: Ferrari, il sogno è seguire le orme del Drake. La nuova 499 nasce per un poker a Le Mans Altri aggiornamenti Si parla di: Laurin Heinrich e Laurens Vanthoor si scambieranno i ruoli alla Porsche Penske Motorsport nel 2027; WEC - IMSA | Laurin Heinrich a tempo pieno con Porsche nel 2027, Vanthoor riduce gli impegni in vista di un grande sogno.