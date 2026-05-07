Ucraina scontro Vannacci-Calenda il Generale | L’Italia sta regalando 13mld a Kiev sottraendoli a scuola e sanità - VIDEO

Un confronto acceso tra un ufficiale militare e un politico ha acceso i riflettori su alcune recenti dichiarazioni pubbliche riguardanti il sostegno finanziario dell’Italia all’Ucraina. Il generale ha accusato il governo di allocare 13 miliardi di euro in aiuti a Kiev, sottraendoli a settori come scuola e sanità. La discussione si è concentrata anche su critiche all’Unione Europea e alle decisioni di politica estera del paese.

Vannacci ha attaccato l'Ue e l'Italia per i continui finanziamenti all'Ucraina contro il nemico "inesistente" russo: “Ebbene, noi stiamo spendendo 90 miliardi di euro come regalo all'Ucraina, di cui l'Italia pagherà 13 miliardi, sottraendolo ai nostri ospedali, alla nostra sanità, al nostro lavoro,.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Panoramica sull’argomento

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Da un lato un Generale che ha comandato la Folgore e ha salvato vite di Italiani. Dall'altro Carlo Calenda. Roberto Vannacci ha servito la Patria, il tricolore. Calenda si è tatuato il simbolo dell'Ucraina. Ecco, la differenza tra destra vera e sinistra da ztl è tutta qu - facebook.com facebook

Per impedire ai Cinquestelle di andare al governo, Calenda dovrebbe ricucire con Marattin e schierarsi col centrodestra, che nel frattempo potrebbe scaricare Vannacci. Addio al campo largo e a nuovi superbonus. x.com