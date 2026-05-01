Nel Vangelo del primo maggio 2026, si racconta di Gesù che si rivolge ai discepoli, invitandoli a non lasciarsi travolgere dall’angoscia. Risponde alle domande di Tommaso, offrendo se stesso come soluzione per superare la paura e la solitudine. La narrazione si concentra su un momento di rassicurazione e di conforto, con Gesù che invita a mantenere la fiducia anche nei momenti di incertezza.

“Non sia turbato il vostro cuore”: nel Vangelo di oggi, Gesù risponde ai dubbi concreti di Tommaso e ai nostri, offrendo Se stesso come unica via per guarire le ferite della solitudine. In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?».🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 1° maggio 2026: Gesù cura il cuore turbato dalla paura

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