Valpolicella | nasce il polo termale da 100 milioni di euro

In Valpolicella, è stato annunciato un nuovo polo termale con un investimento di 100 milioni di euro. Tra le iniziative previste, ci sono performance multisensoriali in sauna e eventi che si terranno dal 22 al 24 maggio 2026. La struttura mira a integrare benessere e arte, offrendo esperienze innovative ai visitatori. L'apertura del polo è programmata per il prossimo futuro, con dettagli ancora da definire.

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? Domande chiave Come può una sauna diventare un teatro per performance multisensoriali?. Cosa accadrà tra il 22 e il 24 maggio 2026?. Perché l'opera lirica è stata portata dentro le vasche termali?. Come cambierà il volto della Valpolicella con i nuovi investimenti?.? In Breve Sauna del Deserto ospiterà i Campionati Italiani di Aufguss dal 22 al 24 maggio 2026.. Partnership con Albino Ferri per l'Aperitè Experience con cocktail botanici Drink Zen Infusion.. Nuovo hotel e aree per famiglie o senior previsti tra il 2027 e il 2028.. Esperimento Carmen in Sauna realizzato in collaborazione con la Fondazione Arena di Verona..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valpolicella: nasce il polo termale da 100 milioni di euro Notizie correlate Maxi restauro da 8,5 milioni di euro: nasce il nuovo polo sanitario integratoSono stati ultimati i lavori di consolidamento e di miglioramento strutturale della parte storica di Villa Borselli a Bondeno e delle maniche di... Leggi anche: Demolizione per l'asilo di Villanova, nasce un nuovo polo scolastico da 7,5 milioni di euro