Nella serata del 7 del mese, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo sospettato di spaccio di droga. Durante un controllo, sono stati sequestrati circa 50 grammi di cocaina, una somma di denaro contante e materiale utilizzato per il confezionamento. L’individuo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione ha coinvolto il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella tarda serata del 7 u.s., il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, al termine di una complessa attività investigativa, ha tratto in arresto in flagranza di reato un 50enne di Benevento, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso subito dopo aver ceduto un involucro in cellophane trasparente contenente 0,42 grammi di cocaina ad un 46enne del capoluogo. A seguito dell’intervento, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire ulteriori 35 grammi di cocaina, abilmente occultati nella curva del tubo pluviale del fabbricato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arrestato spacciatore: sequestrati cocaina, denaro e materiale per il confezionamento

Piombino, spacciatore venticinquenne arrestato: cocaina, hashish e denaro in contanti scoperto in casa.Piombino, scoperto un giovanissimo spacciatore: cocaina, hashish e contanti nascosti in casa Un venticinquenne di origine nordafricana è stato...

Spacciatore arrestato. Sequestrati venti grammi di cocainaI carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno messo a segno un arresto in flagranza di reato, bloccando un cittadino italiano della zona.

Maxi Sequestro di Cocaina dal Perù

Temi più discussi: Spaccio in Valbisagno, colpo delle volanti: arrestato pusher e sequestrato 1,5kg di droga; Spaccio a Marassi: le segnalazioni dei cittadini portano a un arresto; Spaccio di cocaina a Torchiarolo, arrestato un 57enne incensurato; Un arresto per spaccio di droga a Bolzano: sequestrati 21.000 euro in contanti.

Roma: in casa oltre sette chili di cocaina, arrestato spacciatore al QuadraroUn vero e proprio nido della droga, mimetizzato tra le mura di un appartamento al Quadraro, è stato scoperto dalla Polizia di Stato, che ha stanato ben 7 kg di cocaina, diretta a sostenere il circ ... romadailynews.it

Marassi, l’app Youpol incastra lo spacciatore: arrestato 47enne con un chilo di hashishLe segnalazioni dei cittadini su un'auto sospetta portano la Polizia in un appartamento di via della Fenice. Sequestrati anche 340 grammi di cocaina e quasi 7.000 euro in contanti ... lavocedigenova.it

Amalfi, arrestato spacciatore: aveva nascosto la droga tra i sedili dell’auto - facebook.com facebook