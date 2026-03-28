Piano di Sorrento trovato in possesso di crack e marijuana | arrestato 20enne

I Carabinieri di Piano di Sorrento hanno arrestato un giovane di 20 anni trovato in possesso di crack e marijuana. L'arresto è avvenuto durante un controllo e il ragazzo è stato poi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

I Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento hanno sottoposto ai domiciliari il 20enne che è in attesa di giudizio. Piano di Sorrento. La droga circola tra le strade delle nostre città ma per fortuna vi sono i Carabinieri che pattugliando i territori riescono a contrastare il fenomeno criminale. Uno degli ultimi interventi dei militari è successo a Piano di Sorrento dove i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C.T., un 19enne già noto alle forze dell’ordine trovato in possesso di 23 grammi di crack e 2 grammi di marijuana. Il ragazzo è stato sottoposto ai domiciliari ed è in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Piano di Sorrento, trovato in possesso di crack e marijuana: arrestato 20enne Articoli correlati Controlli al Giotto, i Carabinieri arrestano un uomo trovato in possesso di oltre 7 kg di marijuanaArezzo, 20 marzo 2026 – I Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo hanno arrestato un 25enne, originario di Napoli, per detenzione ai fini di... Trovato in possesso di droga, arrestato dai carabinieriE’ scattata così anche la perquisizione domiciliare dove i carabinieri hanno trovato quasi 52 grammi di hashish e diverso materiale per il... Una selezione di notizie su Piano di Sorrento trovato in possesso... Discussioni sull' argomento Piano di Sorrento. Crack e marijuana addosso, arrestato 19enne; Penisola sorrentina, il passo lento degli incappucciati: ecco tutte le processioni della Settimana Santa 2026; Sorrento proroga concessioni balneari al 31 ottobre e avvia le gare; Giustizia, il referendum manda in tilt i sondaggisti: affluenza al 46%. Sud sotto la media, Campania terzultima | Tutti i voti. Piano di Sorrento: trovato in possesso di droga: arrestato 20enneI carabinieri della stazione di Piano di Sorrento hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C. T., 19enne già noto alle forze dell’ordine. Fermato e ... ilmattino.it #piano di sorrento: trovato in possesso di #droga: arrestato 20enne x.com Piano di Sorrento, 25/03/2026 Letizia Caiazzo -presentazione testo e opere Via Crucis. Prima parte Riprese di Michele De Angelis Mda Set Comunications di Lina e Michele De Angelis - facebook.com facebook