Valle del Serra si prepara all’estate Parcheggi a pagamento e navette

La Valle del Serra si avvicina alla stagione estiva e si stanno valutando diverse misure per organizzare l’afflusso di visitatori. Tra le proposte ci sono l’introduzione di parcheggi a pagamento e l’attivazione di navette che collegano le aree più frequentate. L’amministrazione comunale ha avviato incontri con i rappresentanti locali per definire i dettagli delle nuove modalità di accesso e di sosta, in vista dell’afflusso previsto nei prossimi mesi.

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Valle del Serra, si studiano soluzioni per gestire l’afflusso estivo. L’amministrazione comunale e la Fondazione Terre Medicee stanno lavorando a pieno regime alla predisposizione di una programmazione che coniughi l’efficienza della zona a una fruizione ordinata e sicura, attraverso l’attivazione sia dei parcheggi a pagamento sia della navetta. La prima scadenza nella programmazione della stagione estiva riguarda il bando per l’assegnazione di un posteggio alimentare tra Riomagno e Malbacco, con scadenza il 15 maggio. L’operatore che si aggiudicherà il posto avrà la possibilità di stazionare dal 15 giugno al 15 settembre. "Si tratta di una buona occasione da cogliere al volo visto il gran flusso di turisti" commenta l’assessore al commercio Adamo Bernardi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valle del Serra si prepara all’estate. Parcheggi a pagamento e navette Notizie correlate Dal 25 aprile (e fino a settembre) attive le navette a Portonovo. Il 1 maggio parcheggi a pagamentoDa domani, sabato 25 aprile, a Portonovo sarà attivo il bus-navetta gratuito dal parcheggio a monte fino alla piazzetta. Sanremo 2026: Navette potenziate, parcheggi strategici, trafficoSanremo si prepara ad accogliere il Festival della Canzone Italiana con un piano di viabilità dedicato, incentrato su un potenziato servizio navette... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Seravezza: al via la programmazione della Valle del Serra -; Valle del Serra si prepara all’estate. Parcheggi a pagamento e navette; Estate nella Valle del Serra, è partita la programmazione dei servizi. Scade il bando per la vendita di alimenti; Una serra da indossare: gli abiti sperimentali di Daniel del Valle. Valle del Serra si prepara all’estate. Parcheggi a pagamento e navetteBando per la collocazione del punto ristoro e sarà predisposto materiale informativo sul rispetto dell’ambiente ... lanazione.it Valorizzazione della Valle del Serra col ripristino dei sentieri storiciAdeguamento funzionale dell’accesso al torrente Serra in località Desiata, ripristino del collegamento fra la Desiata stessa e il borgo di Azzano, riapertura dello storico sentiero del Foresto, sempre ... lanazione.it Seravezza: Valle del Serra, al via la programmazione con la predisposizione delle aree di sosta e navetta - facebook.com facebook Michele Serra racconta oggi su Repubblica la morte del suo cane Osso, un segugio di 7 anni sbranato dai lupi lo scorso primo maggio. La casa del giornalista e scrittore si trova in Val Tidone sull’Appennino piacentino. Il cane, a cui Serra aveva già dedicato x.com