Valle d' Aosta | decade il governatore

Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduti il presidente e l'assessore della giunta regionale della Valle d'Aosta, a sei mesi dalle ultime elezioni. La pronuncia segue un ricorso presentato dall'Associazione valdostana, che contestava le nomine del presidente e del vicepresidente, già confermati dall'assemblea regionale. La decisione ha portato alla fine anticipata dell'esecutivo e alla necessità di nuove nomine.

Cade la giunta regionale della Valle d'Aosta ad appena sei mesi dal voto. Dopo il ricorso di Avs contro la nomina di Renzo Testolin a presidente e di Luigi Giovanni Bertschy (vicepresidente), il Tribunale di Aosta ha dichiarato presidente e assessore decaduti. La giunta, insomma, è da rifare. La sostanza del ricorso è proprio il mandato dei due politici dell'Union Valdôtaine. Sarebbe il quarto e la legge regionale, voluta e introdotto proprio dall'Union limita a tre i mandati in giunta. Con ogni probabilità non si tornerà alle urne. In Valle d'Aosta, infatti, la presidenza della regione non viene decisa dal voto popolare ma da un accordo tra le forze in Consiglio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Valle d'Aosta: decade il governatore Notizie correlate Valle d’Aosta, decade il presidente di regione Renzo Testolin: «È ineleggibile». Cosa succede oraIl Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione, Renzo Testolin, ritenendolo ineleggibile ai sensi della legge regionale sui... Renzo Testolin, decade il presidente della Valle d'Aosta: la sentenza dopo il ricorso di AvsIl Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Renzo Testolin perché ineggibile ai sensi della legge regionale sui limiti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Valle d'Aosta, decade il presidente di regione Renzo Testolin: È ineleggibile. Cosa succede ora; Il Tribunale di Aosta: decade il presidente della Regione, 'è ineleggibile'; Limite mandati: decade la giunta regionale, il tribunale dà ragione ad Avs; Valle d’Aosta, decade il governatore Testolin: non poteva essere rieletto. Cosa succede ora. Valle d'Aosta: decade il governatoreCade la giunta regionale della Valle d'Aosta ad appena sei mesi dal voto. Dopo il ricorso di Avs contro la nomina di Renzo Testolin a presidente e di Luigi Giovanni Bertschy (vicepresidente), il Tribu ... ilgiornale.it Valle d’Aosta, Bonelli: vittoria per AVS, presidente Testolin decadeRoma, 2 mag. (askanews) – Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente della Regione Valle d’Aosta Renzo Testolin perché ineleggibile ai sensi della legge regionale sui limiti di mandat ... askanews.it Paesaggi Santa Maria Maggiore - Valle Vigezzo (Verbano-Cusio-Ossola) - facebook.com facebook Il presidente della Valle d’Aosta Renzo Testolin è stato dichiarato decaduto per aver superato i limiti di mandato x.com