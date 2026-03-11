Fardelli | Difensore civico non è nemico della Pa ma ponte per cittadini

Il difensore civico ha affermato che il suo ruolo non è quello di ostacolare la pubblica amministrazione, ma di agire come collegamento tra cittadini e enti pubblici. In occasione della firma di un nuovo protocollo, ha spiegato che il suo obiettivo è facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi comunali, offrendo supporto e ascolto. La sua funzione consiste nel ridurre le difficoltà nel rapporto tra cittadini e amministrazioni pubbliche.

Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - “Questo protocollo significa essere a disposizione dei cittadini che si rivolgono ai comuni, e noi vogliamo essere quel ponte che accorcia la distanza tra cittadino e pubblica amministrazione. In questo, il dialogo con i comuni è fondamentale, è il nostro pane quotidiano, e vorremmo instaurare un nuovo tipo di rapporto dove il difensore civico viene visto non come un nemico della pubblica amministrazione all'interno degli uffici comunali, ma come colui che cerca di aiutare il cittadino quando ha un problema nei confronti della pubblica amministrazione”. Così all'Adnkronos il Difensore civico della Regione Lazio... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fardelli: "Difensore civico non è nemico della Pa ma ponte per cittadini" Articoli correlati Valmontone, i ragazzi dell’IIS “Via Gramsci” incontrano il Difensore Civico del Lazio Dott. Marino FardelliL'Aula Magna dell’Istituto si è trasformata, in occasione della III Edizione del progetto "Il Difensore Civico tra i banchi di scuola", in un... Leggi anche: Una legge per l’Ai pronta in Regione, niente disciplina rigida ma un aiuto per imprese, Pa e cittadini Una raccolta di contenuti su Fardelli Difensore civico non è nemico... Temi più discussi: Difensore Civico in azione per Sant'Elia Fiumerapido; Accordo tra Difensore civico regionale e ANCI Lazio: più collaborazione tra istituzioni e cittadini; Il Difensore Civico Lazio candidato a Mediatore Europeo. Fardelli: Difensore civico è ponte tra cittadino e paRoma, 24 nov. - (Adnkronos) - Il Difensore civico è colui che funge da ponte tra il cittadino e la pubblica amministrazione e cerca, con il suo intervento, di accorciare la distanza. Quando un ... iltempo.it Lazio, Fardelli (difensore civico): Difesa civica è strumento per creare cittadini consapevoliRoma, 06 nov. - (Adnkronos) - Abbiamo creato un progetto che viene denominato Il difensore civico tra i banchi di scuola, lanciato qualche settimana fa, il cui tema è quello di creare dei cittadini ... iltempo.it Un nostro lettore ha acquistato ben 12 fardelli di acqua San Benedetto: una volta a casa però ha avuto la spiacevole sorpresa di ritrovarsi con un prodotto imbevibile Leggi l'articolo su #ilfattoalimentare https://ilfattoalimentare.it/acqua-san-benedetto-maleodo - facebook.com facebook