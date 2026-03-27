Questa mattina, due eurodeputate di Avs hanno visitato un edificio occupato nel quartiere della Magliana a Roma. Le rappresentanti hanno partecipato a un’assemblea con le famiglie presenti, portando la loro solidarietà. La visita ha suscitato reazioni da parte di alcune forze politiche, che hanno espresso dissenso riguardo all’evento.

Ha destato scalpore la visita di questa mattina all’ex scuola ‘8 Marzo’ nel quartiere della Magliana, a Roma, delle eurodeputate di Avs Ilaria Salis e Benedetta Scuderi che hanno voluto partecipare a un’assemblea per portare la loro solidarietà alle famiglie presenti. “Parliamo di uno stabile occupato abusivamente da anni, già dichiarato inagibile e pericolante dalla Polizia Locale nel 2015, all’interno del quale oggi non è chiaro chi viva, in quali condizioni e con quali livelli di sicurezza”, dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca secondo cui siamo di fronte a “una situazione che pone evidenti problemi di legalità, ordine pubblico e tutela delle persone”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ilaria Salis e Benedetta Scuderi in uno stabile occupato. FdI e Lega insorgono

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