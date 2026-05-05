Valenza il tempo delle donne | la coalizione di Griva si presenta

A Valenza, si è tenuta la presentazione ufficiale della coalizione di Marilena Griva, composta da diverse professioniste. La lista include donne impegnate in vari settori, pronte a concorrere alle prossime elezioni amministrative. Durante l’evento sono stati illustrati i ruoli e le competenze di ciascuna candidata, con un focus sulla gestione dei servizi locali e sulle tematiche legate alla cura della comunità.

? Cosa scoprirai Chi sono le professioniste che compongono la lista di Marilena Griva?. Come influenzeranno le competenze delle candidate la gestione dei servizi locali?. Quali soluzioni concrete proporranno le donne per la sicurezza urbana?. In che modo la nuova coalizione intende dare voce ai giovani?.? In Breve Incontro mercoledì 6 maggio ore 18 presso il Centro Comunale di Cultura di Valenza. Coalizione Valenza ti vedo grande presenta candidate professioniste e lavoratrici per il centrosinistra. Temi prioritari includono gestione lavoro, servizi essenziali, sicurezza urbana e tutela dei giovani. Proposta politica punta a trasformare competenze tecniche in soluzioni pratiche per le famiglie valenzine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valenza, il tempo delle donne: la coalizione di Griva si presenta Notizie correlate Leggi anche: Carini, in biblioteca si presenta il libro di Giuseppe Valenza Leggi anche: La disparità di genere e il (poco) tempo delle donne Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Elezioni Valenza: mercoledì la presentazione delle donne della coalizione per Marilena Griva sindaca; Domotek, Dal Pozzo racconta la vittoria a Valenza. ‘Una delle partite più belle’; Lo sport e la Costituzione italiana, alla Canottieri dibattito sui valori e la valenza sociale; ’Nel Tempo percorsi di danza’. Civico, coreografia di denuncia. Elezioni Valenza: mercoledì la presentazione delle donne della coalizione per Marilena Griva sindacaVALENZA - Si intitola Il tempo delle donne l'incontro in programma mercoledì 6 maggio alle 18 al Centro Comunale di Cultura di Valenza in Piazza XXXI ... radiogold.it Tra poco in campo a Valenza #Valenzana || #24anniDattesa || #CampionatoSerieD || #ValenzanaChisola - facebook.com facebook